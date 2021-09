Bár az elmúlt egy-másfél évben a járvány miatt több kiállítás és konferencia – köztük a múlt évi Lakás Kiállítás – is elmaradt, az ingatlanpiac remekül átvészelte ezt az időszakot és most is pörög ezerrel. Így az idei őszi Lakás Kiállítás már több, mint aktuális, és természetesen az Ingatlantájoló csapata sem hagyja ki, hogy ott legyen…

The post Eladnád, kiadnád otthonod? Olvasd el az 50%-os kedvezményért! Gyere el a Lakás Kiállításra is! appeared first on Otthontérkép Magazin.