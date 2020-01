Egy új lakhatási forma van születőben: Co-living Magyarországon

Azaz voltaképpen már eddig is létezett, a 60-as években indult el Dániából, meghódította Nyugat-Európát, majd az Egyesült Államokat is, és Magyarországon is megjelent, méghozzá Miskolcon a 70-es években. Majd elfelejtették, de most újra hódít világszerte, hiszen a digitális nomádok számára különösen népszerű ez a lakhatási forma, nálunk pedig pár éven belül várható hasonló közösségek, közösségi lakóházak megjelenése.