Az erkélyes, teraszos lakások méltán népszerűek, különösen azok, amelyekhez nagy terasz kapcsolódik. Egy teraszt azonban nemcsak nyáron, hanem ősszel is remekül ki lehet használni. Az indián nyár idején is kiülhetünk a napsütéses, melegebb napokon, a kültéri hősugárzóknak hála pedig az sem lehet akadály, esténként, vagy akár még késő ősszel is kint töltsük a szabadidőnket. Mai…

The post Egy nagy terasz ősszel is ajándék! appeared first on Otthontérkép Magazin.