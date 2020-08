Egy jó döntéssel 10 milliót foghat! Mutatjuk!

Aki nívós új lakást keres, az „húzós” árakkal találkozik. Szerencsére jó helyszínen is találni már olyan minőségi projektet, ahol jelentős akciók teszik vonzóvá a vásárlást: találtunk egy helyet, ahol akár 10 milliót foghat, ennyivel olcsóbban is vehetünk tehát most új, nagyobb lakást. (tovább…)