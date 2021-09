Egészségközpontnak, vállalati központnak, iskolának, rendezvény-helyszínnek is kiváló lehet az az ingatlan, amit most mutatunk. Hiszen nagyon fejlődik jelenleg az Üllői út belső szakaszának környezete, illetve a Corvin Negyed vonzáskörzete – különösen az irodaházak, cégközpontok szaporodnak errefelé. Még beljebb, a Ferenc körúthoz közeli részen pedig már gyakorlatilag a belvárosról beszélünk: errefelé mutatunk tehát most egy remek…

The post Egészségközpontnak, vállalati központnak, iskolának, rendezvény-helyszínnek… appeared first on Otthontérkép Magazin.