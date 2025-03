Durva Fordulat az Ingatlanpiacon! Licitháború és Áremelkedés Várható?

Kihagyhatatlan trend az ingatlanpiacon: egyre többször licitálnak a vevők!

2025 robbanásszerűen indult a lakáspiacon! A kereslet továbbra is magas, a tranzakciók száma emelkedik, de egy új jelenség is egyre gyakoribb: az árverseny és a licit. Bár az adásvételek 75%-ában még mindig van alku, az eladók átlagosan már csak 6%-ot engednek az árból, míg a licitálók akár 5%-kal többet is kínálnak egy-egy jó ajánlatért!

Miért alakul ki egyre több licit az ingatlanpiacon?

A kínálat csökkenése miatt az igazán jó adottságú lakások…