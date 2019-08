Duplázódhatnak a lakásárak a következő években – Mutatjuk, hogy miért

Olvasóink körében nagy port kavart a legújabb KSH lakásstatisztika, ami szerint pl. Nyíregyházán mindössze 300 ezer forint volt az új építésű lakások átlagos négyzetméterára. Több olvasónk is kifogásolta a kimondottan alacsony számot, mondván, ennyiből biztosan nem jön ki egy új építésű lakás, és csatolták is a jelenlegi kínálati árakat. Ezzel pedig mindenki tökéletesen egyetért, és utána is jártunk az okoknak. A kérdést megvizsgálva és a KSH véleményét is kikérve, az alábbi megállapításra jutottunk: Közel duplázódni fognak a statisztikában megjelenő új lakás árak a következő 2 évben, és hol van még a visszatérő 27%-os áfa. Fontos! A cikk nem holmi riogatás. Szinte biztosan nem lesz 1,5-2 millió forint egy átlag magyar használt lakás négyzetméterára. Ez most kizárólag a hazai piac elmúlt 2 éve miatt tapasztalt átrendeződés statisztikai következménye az új építésű lakások esetében. Lentebb a magyarázat.