A nyár a kertészkedés, terasz- és erkélyszépítés ideje, ahová szívesen teszünk különböző virágládákban virágokat. Bár virágládákból elég nagy a választék, létezik néhány alternatív verzió is, amit házilag is el lehet készíteni, és egészen különleges díszei lehetnek teraszunknak. Ilyen virágládákra hozunk most szuper ötleteket. Függő virágtartók Függő virágtartót mindenki szeret a teraszára felfüggeszteni, de a soha…

The post Díszítsd fel a teraszt! 7 szuper ötlet virágládákra! appeared first on Otthontérkép Magazin.