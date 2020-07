Debrecen, Szeged, Pécs – ez van az albérleti piacon

Albérleti piac: a több mint 90 ezer idén felvételiző abban legalább biztos lehet, hogy csütörtökön kihirdetik a ponthatárokat és kiderül, hogy bejutottak-e az általuk kiválasztott felsőoktatási intézménybe. Abban ugyanakkor még nagy a bizonytalanság az albérleti piacon, hogy a járványügyi helyzet miként alakítja a tanévkezdést, az oktatás rendjét, mi lesz a kollégiumi férőhelyekkel. Az viszont biztos, hogy az egyetemistáknak lakniuk kell valahol szeptembertől. Az OTP Ingatlanpont szakértői három egyetemváros, Szeged, Pécs és Debrecen albérletkínálatát és ingatlanpiacát térképezték fel.

A nyár és különösen a július jellemzően a kivárás időszaka az albérletpiacon, a nagy roham a felvételi ponthatárok meghirdetése után indul el. A koronavírus-járvány azonban idén feszültebbé tette a várakozást. Sok a bizonytalanság, ami eltérő módon jelentkezett az OTP Ingatlanpont által vizsgált vidéki egyetemvárosokban. Szegeden és Debrecenben egyértelműen csökkentek az albérleti díjak tavalyhoz képest, Pécs néhány körzetében azonban tartják magukat az árak. Az ingatlanpiac vegyes képet mutat, hullámzás, kivárás, stagnálás jellemzi.

A szegedi lakáskiadók megtanultak együtt élni a bizonytalansággal

Bár kategóriánként nagy a szórás, Szegeden átlagosan 20 százalékkal mérséklődtek az albérleti díjak tavalyhoz képest. Egy újabb építésű, 1,5-2 szobás, 50 négyzetméter körüli lakást 100 ezer forint+rezsiért, a diákok által kedveltebb városrészekben 130-140 ezer forint+rezsiért lehet kivenni. A hasonló méretű paneleket pedig ennél jóval kevesebbért, 65-70 ezer forint+rezsiért kínálják a lakáskiadók.

„A járvány miatt rendkívüli bizonytalanság érzékelhető, a folyamatosan változó helyzetben nehéz felmérni, hogy mennyi hazai diák fogja megkezdeni a tanulmányait, nem beszélve a külföldi hallgatókról. A lakáskiadók egy része kifejezetten az utóbbi körre specializálódott, de úgy tűnik, egy részük tudomásul vette, hogy együtt kell élniük a bizonytalansággal. Nem kizárt, hogy a hallgatók nagyszámú elmaradása esetén sok bérbeadó inkább az ingatlanértékesítés mellett dönt majd, ami már vissza fog köszönni a lakásárakban is” – mondja Nyári Imre, az OTP Ingatlanpont szegedi irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

A város ingatlanpiacát az elmúlt hónapokban a hullámzás jellemezte, főleg az újépítésű lakások szegmensében. Az év végén és a járvány kitörésekor jelentős kedvezményekkel kínálták ezeket az ingatlanokat, azóta viszont megfordult a tendencia, a kivitelezői oldalon már áremelések is tapasztalhatók. Nyári Imre szerint könnyen elképzelhető, hogy pár hónap múlva ismét jön egy fordulat. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint tavaly 334 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár Szegeden, ami 134 százalékkal haladja meg a 6 évvel korábbi szintet.

Pécs, a kivétel

Tavaly minimum 100 ezer forintot kértek el a belváros keleti felében, a pécsi jogi és a közgazdaságtudományi kar közelében található albérletekért, idén stagnáltak vagy enyhén csökkentek a díjak ebben a körzetben. Az orvostudományi kar környékén mindig is drágább volt az albérlet, itt nem jellemző a csökkenés, most sem ritka, hogy 140-160 ezer forintért lehet csak kivenni egy lakást. Pedig rengeteg szabad albérlet van a piacon, és a tulajdonosoknak egyelőre komoly gondot jelent a külföldi diákok hiánya. Pécs ingatlanpiaca egy másik szempontból is kivételesnek mondható.

„Pécs komoly turisztikai vonzerővel rendelkező nagyváros, ahol sokan foglalkoznak az idelátogatókra épülő rövid távú lakáskiadással. A forgalom ugyan jelentősen visszaesett, volt, akinél a tavalyi, 100 százalékot közelítő kihasználtság 50 százalék körül alakult idén, de még így is megéri, mert a tulajdonosok félgőzzel is ki tudnak termelni annyi bevételt, mint amennyit a hosszú távú hasznosítással szereznének” – mondja Borvári Mária, az OTP Ingatlanpont pécsi irodájának vezető értékesítési tanácsadója. Az ingatlanpiaci konszolidáció jelei egyelőre nem érzékelhetőek, de a helyzet változhat. A változás irányát jelzi a tranzakciószámok csökkenése a városban, és hogy egyre több egyetemvárosi lakást kínálnak eladásra, amelyek gyorsan el is kelnek, de nem mindegy, hogy mennyiért. A túlárazott ingatlanokra viszont nincs kereslet. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint tavaly 285 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár Pécsett, ami 104 százalékkal haladja meg a 6 évvel korábbi szintet.

Debrecenben egymásra várnak az eladók és a vevők

Tavaly még 150 ezer forintot is elkértek egy 50 négyzetméteres, kétszobás lakásért a hajdú-bihari megyeszékhelyen, idén azonban átlagosan 10-15 százalékkal estek vissza a bérleti díjak. Az egyetemisták körében kevesebb az érdeklődő, mint egy évvel korábban, itt is gondot okoz a külföldi diákok beutazási korlátozásai miatti bizonytalanságok.

„Változást jelent az albérletpiacon, hogy egyre több diák önálló bérlemény helyett inkább betársul valakihez, mert így megoszlanak a költségek, olcsóbb a lakhatás” – mondja Nagy Enikő, az OTP Ingatlanpont debreceni irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

Az ingatlanpiac stagnálása folytatódhat, a befektetők az utóbbi években meredeken emelkedő árak miatt gyakorlatilag eltűntek. A járvány egyelőre ugyanakkor nem indított el komoly mozgásokat, aminek az is az oka, hogy az eladók és a vevők nincsenek szinkronban egymással. Az előbbiek nem akarják tudomásul venni, hogy az ingatlanpiaci konszolidáció miatt engedniük kellene az árból, az utóbbiak pedig nem hajlandók drágán vásárolni. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint tavaly 409 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár Debrecenben, ami 142 százalékkal haladja meg a 6 évvel korábbi szintet.