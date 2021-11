Egy gyönyörű, századfordulóban épült, nagykörút melletti ház legfelső lakását mutatjuk ma be, melyhez egy romantikus toronyszoba is tartozik. Az egyedi, és nívós kialakítású, gyakorlatilag új(!) ingatlan állandó otthonnak, de akár cégközpontnak, rendelőnek és persze kiadásra is tökéletesen alkalmas. Ráadásul most nagyon kedvező áron lehet az Öné, ugyanis egy hasonló méretű, új vagy újszerű agglomerációs ikerház-fél…

The post Csodaszép tetőtoronyban élhet a belvárosban egy Pest melletti ikerfél áráért appeared first on Otthontérkép Magazin.