A IX. kerület kiváló elhelyezkedésének köszönhetően az egyik legkedveltebb kerülete Budapestnek. Nemcsak közlekedés szempontjából, de a több egyetem közelsége miatt is érdemes itt akár befektetés céljára is lakást vásárolni. Belső-Ferencváros, Középső-Ferencváros és a Rehabilitációs terület különösen népszerű, sok szépen felújított ház található ezeken a környékeken. Mai összeállításunkban innen hozunk csodaszép lakásokat. Igazi ékszerdoboz Belső-Ferencvárosból Az…

The post Csodaszép lakások Ferencvárosból appeared first on Otthontérkép Magazin.