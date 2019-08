Csodás otthonokkal vár a „vizek városa”: Tata

A Tatabányától 9 km-re fekvő Tata szépsége mindenkit elvarázsol. A város tórendszere, vára sok turistát csalogat, a kiváló közlekedésnek köszönhetően – az M1-es autópálya, és az 1-es főút is átszeli a települést – a város virágzik, folyamatosan fejlődik. A közeli Tatabánya is sok munkalehetőséget biztosít, így Tata azok számára is opció lehet, akik Tatabányán dolgoznak, de kertvárosias környezetben szeretnének élni.