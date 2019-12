Csillárt minden fürdőszobába!

Valljuk be, a legtöbb háztartásban csak egy UFO-lámpa, jobb esetben beépített, süllyesztett világítás van a fürdőszobában. Pedig egyre inkább terjed a trend, miszerint a fürdőszobákra is szobaként tekintünk, így például kényelmes karosszéket, padot, fotelt is egyre többen helyeznek ide, így igazán van helye egy szép csillárnak is.