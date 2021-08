Csepelen és Dél-Pesten is viszik a paneleket!

Csepelen és a dél-pesti agglomerációban nem meglepő módon, élénk a kereslet a kertes házak iránt, ugyanakkor a panellakásokat is nagyon sokan keresik – tudtuk meg a Balla Ingatlan sajtóközleményéből.

Ha nincs is kirobbanó formában, de szépen csordogál az ingatlanpiac Csepelen és agglomerációjában. A hirdetési árak viszont sokszor a lélektani határ felett járnak, ami megnehezíti az eladásokat.

Habár van mozgás most az ingatlanpiacon, nem állíthatjuk azt, amit most sokan gondolnak, hogy “nagyon menne az ingatlanpiac” – hívta fel a figyelmet Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

Csepelre és a dél-pesti agglomeráció településeire leginkább az jellemző, hogy a legolcsóbb ingatlanokat keresik a vevők: a 20-40 millió árkategóriában élénkebb a kereslet, ugyanakkor azt tudni kell, hogy például Szigetszentmiklóson 30 millió forintért már legfeljebb csak társasházi lakást lehet kapni. Pedig sokan próbálkoznak még mindig azzal, hogy értékesítik pesti lakásukat, hogy némi hitel felvétele mellett egy kertes házat keressenek az agglomerációban.

Ez azonban nem felétlenül könnyű, különösen azért, mivel sok az irreálisan árazott ingatlan, melyek közel sem érnek annyit, mint amennyiért kínálják őket a tulajdonosaik. Ráadásul sokan kitartják az árakat és még 500 ezer forintot sem hajlandóak engedni, különösen akkor nem, ha a meghirdetés után valóban jelentkezik egy-egy érdeklődő. Ilyenkor úgy érzik a tulajdonosok, hogy többet is érhet az ingatlanjuk – magyarázta Marosvölgyi Gabi.

A túlárazott ingatlanoknál jellemző azonban, hogy egy-két év után úgymond “beérik” az áruk, mivel az árak folyamatosan araszolnak felfelé: az elmúlt egy évben is 5-10 százalékos drágulást lehetett tapasztalni. A vevők persze erősen alkudoznak, és alku nélkül nagyon nehéz bármit is eladni – mondta Marosvölgyi Gabi, aki hozzátette, hogy természetesen akadnak vevők, akiknek fontos, hogy belátható időn belül értékesítsék az ingatlanjukat, így ők piaci áron teszik ezt meg.

Az újépítésű ingatlanok iránti érdeklődés ugyanakkor érezhetően visszaesett, nézegetik ugyan őket a vevők, de a folyamatosan változó – leginkább emelkedő – árak sokak lelkesedését lelohasztják. A problémát az jelenti, hogy míg Szigetszentmiklóson és környékén 50 millió alatt nem nagyon találni újépítésű ingatlanokat, illetve Dunaharasztiban és környékén már 70 millió forintos árakról beszélhetünk az ikerházak esetében, addig a kereslet 50-55 millió forintnál megáll. Ez a lélektani határ. Ha viszont egy újépítésű ingatlant mondjuk 49,9 millióért kínálnak, akkor gyakorlatilag 2 hét alatt vevőre talál, mint ahogy arra volt is példa – derült ki az ingatlanközvetítő szavaiból.

De nem csak a házakat keresik a vevők errefelé, a panellakások és a téglaépítésű lakások iránt is jelentős kereslet mutatkozik most Csepelen, sok eladása volt a Balla Ingatlannak ezekben a kategóriákban is. A kétszobás, 50-55 négyzetméteres panellakások ára most 24-27 millió forint környékén mozog a XXI. kerületben, bár akadnak kifejezetten rossz állapotú lakások akár 22,5 millióért is, vagy például az Árpád utcában – ami nem egy felkapott környék Csepelen – 46 négyzetméteres, teljesen felújítandó lakást 20,5 millióért is lehet találni – említett egy példát Marosvölgyi Gabi. Ezzel szemben olyan esettel is találkozni, amikor egy panellakást 31 millió forintért hirdetnek meg, mégis akad rá érdeklődő.

Amire viszont nem nagyon mutatkozik érdeklődés a XXI. kerületben, azok a családi házak. Ennek feltehetően az az oka, hogy errefelé a királyerdei részen a legrosszabb állapotú, szinte lakhatatlan házak is 60-70 millió forintba kerülnek, így a kerületben inkább az olcsóbb, zártkerti ingatlanokra mutatkozik kereslet, melyekre azonban nem tudnak hitelt felvenni a vevők.

Pedig rendkívül sokan vesznek vagy vennének fel hitelt ingatlanvásárlásra, még bizonytalan élethelyzetekben is – mondta az ingatlanközvetítő, aki gyakran találkozik azzal, hogy az érdeklődők egy forint önerő nélkül keresnek ingatlant maguknak, esetleg a babaváró hitelt akarják önerőként felhasználni.

Számukra inkább a lakásbérlés lehet járható út, azonban, mint a szakértő rámutatott, míg sok budapesti kerületben jelentős a kínálat albérletekből, addig Csepelen szinte alig találni kiadó lakást, így, ha valaki kiadná itt a lakását, akkor szinte azonnal talál rá bérlőt. Az érdeklődés tehát jelentős a bérlakások iránt, csak nincs miből válogatni.

Ami pedig a jövőt illeti, Marosvölgyi Gabi várakozásai szerint az ingatlanpiacon legfeljebb akkor következhet be ismét megtorpanás, ha kibontakozik egy negyedik járványhullám, aminek ideje azonban teljesen bizonytalan, így nem lehet megjósolni, hogy mit hoznak majd az őszi hónapok az ingatlanpiacon.