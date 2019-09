Családi összefogás Hernádi-módra – Polgármesteri szék és milliárdos hotelbiznisz Esztergomban

Közel hétmilliárd forintból fejezheti be a Garancsi István tulajdonában lévő Market Éptő Zrt. Esztergomban a Hernádi Zsolt MOL-vezér által megvett, félkész állapotú Mária Valéria hotelt. Az építkezést a Kisfaludy-programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is támogathatta. Hernádi unokaöccse, Hernádi Ádám most a Fidesz polgármester-jelöltje Esztergomban, korábban az MTÜ-ben kabinetfőnökként dolgozott.