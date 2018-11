Budapesten már 60 százaléknyi új lakásberuházás csúszik

A jelenleg építés alatt álló budapesti lakások 60 százaléka esetén csúszik a fejlesztés az eredeti tervekhez képest – írták az MNB elemzői friss Lakáspiaci Jelentésükben.

A 2018 elején is érzékelt építőipari kapacitáshiány nem enyhült az elmúlt időszakban, a lakásfejlesztéseknek továbbra is versenyezniük kell a munkaerőért az állami beruházásokkal és az üzleti célú ingatlan-fejlesztésekkel. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a szűkös építési kapacitáskínálat mellett a kedvezményes újlakás-áfa 2019 végéig tartó hatálya a kapacitások iránti keresletben nagymértékű koncentrációt okoz: minden fejlesztő még e határidő előtt szeretne minél több lakást átadni – olvasható a jelentésben.

E folyamatok mellett a Budapesten fejlesztés alatt álló lakásoknak mintegy 38 százaléka nem csúszik időben az eredeti tervekhez képest, 32 százaléka esetén félévnél kisebb, 29 százaléka esetén pedig fél évnél nagyobb a csúszás mértéke. A 2018. harmadik negyedéves adatok alapján az eredeti tervekhez képest késésben levő budapesti lakásprojektek csúszásának átlagos ideje 2,9 negyedév volt. Mindezek eredményeképpen az új projektek esetén már hosszabb fejlesztési idővel számolnak a beruházók.

Forrás: MNB Lakáspiaci Jelentés, 2018 november

A kedvezményes áfakulcs hatályának lejárta után jelentősen visszaeshet az új lakások kínálata, egyelőre nincs érdemi mennyiségű, 2020-ban vagy azt követően elkészülő lakás-projekt. A Budapesti Lakáspiaci Riport alapján jelenleg a fővárosban 17,2 ezer új lakás épül és további 2,8 ezer lakás építésének elindítása van tervbe véve. A teljes 2018. évet nézve összesen 6,2 ezer lakás átadása szerepel a tervekben, és ebből 2,8 lakás (38 százalék) befejezését a negyedik negyedévre várják a.

2019-re vonatkozóan 12,5 ezer új lakás átadása szerepel a tervekben, és a jövő év adataiban is megfigyelhető a negyedik negyedév jelentős súlya, az átadások 37 százaléka az október–december időszakra koncentrálódik az adatok szerint. 2020-ra elkészülő lakásból viszont gyakorlatilag nincs érdemi mennyiség, 2018 augusztusáig 2,4 ezer ilyen lakás elkészülését jelentették be. Ugyan a közeljövőben még elindulhatnak 2020-ban elkészülő lakásfejlesztések, de az adatok már egyértelműen a budapesti lakás-kínálat jelentős visszaesését vetítik előre 2020-tól.

A kínálat várható visszaesésében mindenképpen szerepet játszik az új lakások értékesítésére vonatkozó kedvezményes áfakulcs ideiglenes hatályának megszűnése is. A fejlesztők továbbra is a kedvezményes áfa további fenntartásának fontosságát hangsúlyozzák, és az általános áfakulcs visszaállítását is csak egy, az átmeneti helyzetet kedvezően szabályozó rendelkezés mellett tartják problémamentesen kivitelezhetőnek.