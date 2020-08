Aki okosan, és több évtizedre keres lakást, házat a fővárosban az a jövőbeli közlekedési fejleszéseket árgus szemmel figyeli, hiszen 5-10-15 éves távlatban ott lesz feltehetően a legnagyobb felértékelődés, illetve akár árugrás, ahol érdemi közlekedési fejlesztés lesz. Mutatjuk, hol lehetnek ezek a közeljövőben!

Most fontos új részleteke derültek ki a távlati tervekről, miután Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ igazgatója a Magyar Nemzetnek interjút adott.

A Portfolio.hu által is idézett anyag szerint az 5-ös metró kialakításának következő lépéseiről, a körvasútról, a Déli és Nyugati alatt áthaladó alagútról, a 3-as metró klimatizálásáról és a budai fonódó villamos új szakaszáról is beszélt most Vitézy Dávid, a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

5-ös metró és a Déli körvasút

A Budapest Fejlesztési Központ igazgatója a már előkészítés alatt álló elővárosi vasutat a metróhálózattal összekötő 5-ös metró projektről elmondta, hogy a tervezési tendereket már elindították, a következő lépés a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV járműparkjának cseréje lesz, miközben fejlesztik a Déli körvasutat.

Utóbbinál először az összekötő vasúti hidat kell felújítani és egy harmadik egy vágánnyal bővíteni. Az első hídszerkezetet októberben emelhetik be, utána jöhetnek az új megállók az Infopark mellett, a Művészetek Palotájánál és a Népligetnél.

Hozzátette azt is, hogy a HÉV-vonalaknak a metróhálózatba becsatornázásával jelentősen lerövidül az utazási idő, a ráckevei és a csepeli HÉV például jelenleg teljesen el van vágva a metróhálózattól, ezért ezeket a Kálvin térig fogják meghosszabbítani.

A gödöllői HÉV és a metró összekötése

A gödöllői és csömöri HÉV esetében pedig a hosszú távú terv az összekapcsolás a 2-es metróval.

Új dél-budai vasúti megállók: Nádorkert, Infopark és Kopaszi-gát + a közvágóhídi összekötés az 5-ös metróval és a népligeti a 3-as metróval

A lap a körvasútról is kérdezte a szakmebert, ennek kapcsán elmondta, hogy a beruházással a Kelenföldre érkező elővárosi vonatok egy új megállót kapnak Nádorkertnél, Az Infopark és a Kopaszi-gát közelében.

A hídon áthaladva a vonatok a Közvágóhídnál is megállnak majd, ahol a HÉV-ek továbbfejlesztésével létrejövő 5-ös metróra lehet átszállni. Továbbá a Népliget hátsó sarkában is lesz új megálló, így a 3-as metró Ecseri úti állomásához tud csatlakozni a vasút. 10-15 percenként járhatnak itt a vonatok.