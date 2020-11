BudaPart – új, 185 lakásos épülettel bővül az új városnegyed

A Kopaszi-gát mellett épülő BudaPart városnegyedben újabb lakóház fejlesztését indítja el a Property Market Kft. A BudaPart Otthonok ’F’ lakóépület a tíz éves beruházás negyedik ütemében valósul meg, melynek lakásaira megkezdődött az előregisztrációs lehetőség. Az innovatív építészeti és építéstechnológiai megoldásokkal épülő lakóház nyolc emeleten kínál modern otthonokat.

A 185 lakásos új épület a BudaPart központi parkja és a bevásárló utca között helyezkedik el, így a bejárati ajtón kilépve a két hektáron elterülő park egyedülálló környezete és a városi hangulat egyszerre öleli körül a lakóházat. Az újgenerációs és környezetbarát megoldásokat kínáló otthonok mindegyikéhez terasz vagy loggia tartozik, emellett gépesített konyhabútorral, mennyezetfűtés- és hűtéssel, mozgásérzékelővel, valamint smart home rendszerrel feleszerelve adják át a tulajdonosoknak.

A városnegyedet a zöld környezeti elhelyezkedése, a kikapcsolódási lehetőségek tárháza, a komplex szolgáltatásmix és az ingatlanok értékállósága miatt részesítik előnyben a vásárlók. A kormányzat gazdaságélénkítő intézkedései jelentősen segítik a lakásvásárlókat is, a gyermekes családok pedig további kedvezményekre számíthatnak, ezért az újlakás keresők most kedvező feltétek mellett választhatják ki az igényeiknek leginkább megfelelőbb otthont.

A Market Építő Zrt. kivitelezésében megvalósuló városnegyed egyik különlegessége, hogy minden épületet más és más építész tervez, így minden ház egyedi építészeti megfogalmazást kap. Az A4 Stúdió által tervezett BudaPart Otthonok ’F’ jelű épület karakterisztikáját a két torony mellett a különleges formavilága és az anyaghasználata adja, az épület kialakításnak köszönhetően pedig biztosított a lakások optimális benapozottsága is.

A budaparti otthonok többet nyújtanak egy kiváló minőségű, modern lakásnál. A XI. kerületben, a Duna mellett egy teljesen új városnegyed épül, ahol szinte minden szolgáltatás és kikapcsolódási lehetőség egy helyen, maximum pár perc sétatávolságra elérhető. A BudaParthoz tartozó Kopaszi-gáton jelenleg is több étterem és bisztró található, amelyek folyamatosan kiegészülnek többek között újabb éttermekkel, szupermarkettel, pékséggel, kávézókkal, zöldségessel, gyógyszertárral, óvodával, banki szolgáltatóval és fitneszközponttal. Ezeken az üzleteken és szolgáltatókon túl már az épület átadásakor üzemelni fog a strand, elkészül a központi park és tovább bővülnek a rekreációs lehetőségek is. Az új épületben pedig helyet kap a városnegyed első gyermek és felnőtt háziorvosi rendelője is.

„Az elmúlt időszak kihívások elé állított az egész világot, azonban mi ebben a helyzetben is töretlenül dolgoztunk azon, hogy előkészítsük az újabb, prémium termékeinket. Célunk, hogy a városnegyedben valódi közösség és Budapesten belül egy új alközpont jöjjön létre, ami egyaránt elhozza a belváros forgatagát és a természetközeli harmóniát. A budaparti életérzést már több százan élik át nap mint nap, hamarosan pedig elkezdődik a BudaPart Otthonok ’F’ jelű lakóház építése is, aminek köszönhetően még többen részesedhetnek az egyedülálló élményben” – mondta el Dr. Schrancz Mihály, a Property Market ügyvezető igazgatója.

„A BudaPart egyre láthatóbban telik meg élettel: már közel 750 lakást értékesítettünk a projektben, és 600-nál is több lakást adtunk át a tulajdonosaik számára, így kezd kialakulni a közösség és az igazi városnegyedi hangulat. A projekt most újabb mérföldkövéhez ért, így még többen élhetik át a budaparti élményt, a kedvezményes lakásáfa visszavezetése pedig reményeink szerint még tovább növeli az érdeklődést az új lakóházunk iránt” – mondta el Kiss Ákos, a Property Market lakóingatlan értékesítési igazgatója.A BudaPart Otthonok ’F’ épülete a városnegyed hatodik lakóháza, ami a beruházás negyedik fázisában épül. Összesen 15 lakó- 13 irodaház és egy hotel fejlesztése valósul meg az 54 hektáros területen.