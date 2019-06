Brutális drágulás: ennyivel fog növekedni 2019-ben az építőanyagok ára

Magyarországon 35-40 ezer ember hiányzik az építőiparból, pedig az itteni átlagkeresetek messze magasabbak, mint az országos átlag. Ráadásul ha a drasztikus munkaerőhiány nem lenne elég, az építőanyagok is hosszú évek óta folyamatosan és sokkolóan drágulnak, és ez 2019-ben sem lesz másképp. Mindez pedig odáig vezetett, hogy, “aki most van új ház tervezési fázisban, az a kapacitás hiány miatt biztosan nem fogja tudni el is kezdeni a munkálatokat, de mire ebből megvalósulás lesz, akár 40 százalékos kivitelezői áremelkedéssel is számolnia kell” – mondta el az újHÁZ Centrum június negyediki sajtótájékoztatóján Dr. Rázsóné Szórády Csilla, a cég vezetője.