Sokan keresnek inkább felújított ingatlanokat, mintsem, hogy a felújítással bajlódjanak. Ennek megfelelően a fővárosban már vannak olyan területek, ahol összeért a tökéletesen felújított használt illetve az újépítésű lakások ára. Megéri felújítani: a korszerűsítésre szoruló lakások értéke ugyanis tartósan alacsonyabbnak ígérkezik, így kifejezetten jó befektetés lehet rosszabb állapotú lakást venni annak, aki nem fél belevágni a felújításba.



Az elmúlt években a két-számjegyű áremelkedés mellett nem feltétlenül érte meg – főleg a magánbefektetők számára – egy rossz állapotú lakást megvásárolni, majd felújtani. És persze lehetőség szerint alaposan érvényesítve a felújítás költségét, jó áron továbbadni a piacon. A befektetés már önmagában az áremelkedés miatt is megérte, hosszabb távon pedig még a rosszabb minőségű lakásokkal is szép hozamot lehetett elérni. Ez azonban változni látszik, hiszen a lakásárak a fővárosban lassan a ciklus csúcsára érnek, így már nem elég csak az áremelkedésben bízni.

Mindenki, aki egy régebben épült lakás felújításába kezd, azonnal problémákkal szembesül: elavult gépészet, rossz nyílászárók, cserélendő burkolatok és persze a legnagyobb kihívás: megtalálni a megfelelő szakembert, generálkivitelezőt. Nem véletlen, hogy egyre többen igyekeznek elkerülni ezt az akár évekig tartó procedúrát, inkább kifizetik a tökéletes állapotra felújított ingatlan többletköltségét.

Emellett a szabályozás változása is a korszerűsített lakások felé tereli a vásárlókat, mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője: „A jövő évi áfa emeléssel az új ingatlanok ára tovább emelkedhet, így a kereslet is szűkülhet irántuk. Ez még inkább a felújított lakásokat hozhatja helyzetbe. A használt lakásra is felvehető csok hitel és a használt lakásokra vonatkozó értékhatár eltörlése mind a használt ingatlanok vásárlóinak kedveznek – tette hozzá a vezető elemző.

A főváros XI. kerületének központjában például az újépítésű lakások és a tökéletes állapotúra felújított lakások ára egyaránt 900 ezer – 1 millió forint körül mozog. Utóbbiakra a külföldi vásárlók részéről is nagy az érdeklődés. A kerület lakáspiacán ma a közepesnél jobb, de nem tökéletes állapotú ingatlanok a legnépszerűbbek. „A vásárlók leginkább olyan lakásokat keresnek, amiket fokozatosan tudnak egyre szebbé, jobbá tenni, de nincs szükség generálfelújításra” – osztotta meg tapasztalatait Heinrich Ádám, az OTP Ingatlanpont Bartók Béla úti irodájának vezetője. Egyre nagyobb az árolló a jó és rossz állapotú lakások között. A profi befektetők igyekeznek minél jobb áron megszerezni a rossz állapotú lakásokat, hogy a bejáratott szakemberekkel felújítva nagyobb profitot realizálhassanak.

Aki rendelkezik felújítási tapasztalattal, és nem fél belevágni egy teljes körű korszerűsítésbe, szép haszonnal adhat túl egy felújított ingatlanon, főleg ott, ahol könnyen ki lehet adni, és jó hozam várható a befektetésből.