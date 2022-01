Mindannyiunk álma egy hobbiszoba, amit akár a garázsban is berendezhetünk. A kérdés csak az, mi kapjon benne helyet? Biliárd, darts, csocsó, esetleg a kedvenc autónk is? A lényeg, hogy remek szórakozást nyújtson, ha ellátogatnak hozzánk a barátaink, és persze kikapcsolódást jelentsen a családnak is. Nehéz eldönteni, hogyan alakítsuk ki? Mai cikkünkben olyan otthonokat gyűjtöttünk össze…

The post Biliárd, darts, csocsó? Nálad mi nem hiányozhat a hobbiszobából? appeared first on Otthontérkép Magazin.