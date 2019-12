Balatoni és budapesti elegáns házak

Most olyan lakásokat keresgéltünk, melyeknél a korszerű építészeti és műszaki megoldásokon túl a ház kifejezetten esztétikus külseje is szempont volt. Ezek az igényes lakóprojektek tehát alaposan kitűnnek a többi közül, meglehetősen elegáns megjelenésükkel. Válogatásunkban több fővárosi és egy Balaton-parti projekt is helyet kapott. (tovább…)