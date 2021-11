Balatonföldvár: wellness egész évben, a parttól csak pár lépésre

A Balaton nem csak nyáron, egész évben varázslatos. Most a déli part egyik legjobban fejlődő városába, Balatonföldvárra látogattunk el. A város elképesztő ütemben fejlődik, ma a déli part egyik legismertebb nyaralóhelye. De a múltja is impozáns: már a XIX. század végén is szívesen választották a hazai arisztokrácia tagjai nyári rezidenciájuk felépítésére a Széchenyi család birtokából…

