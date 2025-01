Az újépítésű lakásokból lehet a legnagyobbat alkudni? Év eleji árcsökkenés-elemzés

Legnagyobb számban az eladó házak tulajdonosai hajlottak a hirdetési árak csökkentésére az elmúlt hónapban, ezek teszik ki a december eleje olcsóbbá vált portékák bő felét. A lakások tulajdosai állnak a második helyen.

Ahogy már korábban is megfigyelhettük, 2025 elején is a telkek és a kereskedelmi ingatlanok hirdetői mentek legnagyobb mértékben lejjebb a kínálati árakkal, itt, ha valaki módosított, akkor átlagosan 20 százaléknál is többet engedett az eredeti elképzeléseiből.

Az alkura is hajlandó hirdetők között jóval nagyobb arányban találjuk meg a…