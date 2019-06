Az ingatlanbefektetők lehetnek a fesztiválszezon igazi nyertesei

A turizmus mindig is jelentős szeletét adta a magyar gazdaságnak, amelyből számos módon részesülhetnek a helyi vállalkozók. Egyik ilyen szegmens a szálláskiadásból szerzett bevétel, amely az utóbbi években az ingatlanpiacon tevékenykedő befektetőket is érinti. A rövid távú, turisztikai célú lakáskiadást megvizsgálva arra voltunk kíváncsiak, hogy mit jelent az ország különböző pontjain a csúcsszezonban, azon belül is a fesztiválok ideje alatt mindez, a bérleti díjakra nézve.