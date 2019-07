Az építés elején érdemesebb vásárolni!

Sok millió forintot is nyerhet, aki új lakását a projekt indulásakor vásárolja meg – derül ki egy friss elemzéséből, amely 14 darab, száznál több lakásos budapesti beruházásra terjedt ki.

A lentebb idézendő elemzés azt mutatja, hogy a lakások ára a terv fázistól az elkészülésükig átlagosan több mint 46 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. Egy, a projekt elején kötött előszerződéssel, esetenként már 10-30 százalékos kezdőrészlet kifizetésével biztosíthatjuk magunknak az alacsonyabb árszintet.

Az áremelkedésen túl a korai lakásvásárlás mellett szól, hogy egy projekt elkészülésekor átlagosan már csupán a lakások 7 százaléka elérhető, így ekkor már sokkal kisebb kínálatból lehet választani, mint a beruházás kezdeti fázisában. Az új lakások drágulása az ismét 27 százalékosra emelkedő áfakulcs miatt tovább folytatódhat – hívja fel a figyelmet a LIVING friss elemzésében, amely a WING Zrt. lakóingatlanokra specializálódott ernyőmárkája.

Magyarán az építkezési fázisban folyamatos a drágulás. Ennek mértéke ráadásul a vizsgált projektek esetében a beruházás előrehaladtával egyre csak gyorsult: a tervezési fázis és projekt befejezése közötti időszakban átlagosan 46 százalékos áremelkedés realizálódott.

Az új lakások drágulását nem csupán az általános piaci áremelkedés mozgatja, az árnövekedés a projekt életciklusával is összefüggésben áll.

Ezt támasztják alá a Budapesti Lakásriport Adatbázisnak számai is, amely alapján ugyanebben az időszakban 38 százalékos piaci drágulás következett be. Az említett 46 százalékos dráguláshoz számított 8 százalékpontos eltérés az építési fázis előrehaladásának tudható be, de a különbség még ennél is nagyobb lehet, hiszen az egyre több lakás elkészülése felfelé torzítja a piaci átlagos árváltozást.

Az új lakás vásárlását az áremelkedés mellett a nagy kereslet miatt sem érdemes halogatni. A LIVING elemzése szerint, a lakások több mint 40 százaléka már a tervezőasztalról elkel, az átadás előtt egy évvel pedig átlagosan 74 százalékos az értékesítettség aránya, míg a projekt elkészülésekor már csupán a lakások 7 százalékából lehet válogatni.

1.ábra. A lakások értékesítési üteme a kiválasztott mintában (Forrás: LIVING számítás a Budapesti Lakáspiaci Riport alapján)

2.ábra. A lakásárak növekedése egy mintaprojektben a beruházás életciklusa szerint és ugyanezen időszak alatt az újlakás- piaci átlagos árváltozás (Forrás: LIVING számítás a Budapesti Lakáspiaci Riport alapján)