A sorozatos korlátozó intézkedések nyomán bizony Pesten is alaposan felértékelődött a saját kert, a jó levegő. Most olyan elbújásra alkalmas, elegáns környéken lévő házat mutatunk, amely igen közel van a Pesti városmaghoz, a Zuglói fő csomópontokhoz, mégis zöldben, nyugalomban élhetünk, és a home-office, valamint a bővíthetőség is adott. Tavasszal – a természet csodás kinyílása, a…

The post Az egyik legelegánsabb kertváros Pesten – költözzön ön is ebbe a zuglói családi házba! appeared first on Otthontérkép Magazin.