Átlag 5-6 millióval drágább egy fővárosi panellakás!

Nagyot, tavaly ősz óta mintegy 5-6 millió forintot ugrott egy átlagos fővárosi panellakás ára, így kétmillióval több önerő kell egy ilyen megvásárlásához. Pontosabban: 24%-ot nőtt egy év alatt a budai panellakások átlagos négyzetméterára, míg a pestieknél kicsivel 20% felett volt a drágulás. A hitelből vásárlóknak tehát most nagyobb önerőt kell tudniuk előteremteni, mert a szükséges hitelösszeg is nagyobb lett, a havi törlesztő is nőtt.

Előnyt jelent ugyanakkor a vásárlóknak, hogy a hosszú kamatperiódusú lakáshiteleknél jelentős kamatcsökkenés történt az elmúlt időszakban, ami némileg tompítja az áremelkedés mértékét.

Összességében tehát nem kevesebb, mint 115 000 forinttal volt magasabb a budai panellakások átlagos négyzetmétere idén szeptemberben, mint egy évvel korábban, ami 24%-os drágulást jelent, legalábbis a Duna House friss adatai szerint. A pesti oldalon valamivel kisebb összegű, 88 000 Ft volt az átlagos árnövekedés, ami ugyancsak impozáns, 20,4 százalékos emelkedés.

Ez azt jelenti, hogy egy átlagosnak számító, 55 négyzetméter alapterületű házgyári lakáshoz a Duna nyugati oldalán 6,4 millió Ft-tal, míg a pesti oldalon 4,9 millió forinttal drágábban lehetett idén szeptemberben hozzájutni, mint 12 hónappal korábban. Ez természetesen duplán sújtja azokat, akik most vásárolnának, és részben hitelből finanszíroznák a vásárlásukat, hiszen a magasabb ár miatt a minimálisan elvárt önerő és a hitelösszeg is magasabb most, mint korábban.

Míg 2018. szeptemberben egy átlagos budai panel hitelből történő megvásárlásához legalább 7,8 millió Ft önerőt kellett összegyűjteni, addig idén 2 millió Ft-tal többre, 9,8 millióra van szükség ugyanehhez. A pesti paneleknél is nőtt a minimális önerő: itt 7 millió Ft helyett 8,8 millió Ft-ot kell saját forrásból biztosítani. (A bankok jelenleg a vételár 70%-áig hitelezik jellemzően az ingatlanvásárlást.)

Természetesen a lakásárak a jövőben aligha emelkedhetnek majd a jelenlegi ütemben, sőt, bizonyos túlárazott helyeken árkorrekció is történhet, ezért a most vásárlóknak nagyon megfontoltan kell eljárniuk.

Például nagyon fontos, hogy az elérhető legkedvezőbb lakáshitelt találják meg a piacon, hiszen a legkedvezőbb és a legdrágább ajánlatok között sok millió Ft lehet teljes visszafizetésben a különbség.

Ehhez talán a legjobb eszköz jelenleg a 13 bank ajánlatait összehasonlító Otthontérkép Lakáshitel Kalkulátor, ami ingyenesen megmutatja a legkedvezőbb hitellehetőségeket.