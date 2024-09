Az Ingatlantájoló forradalmian új Árfigyelő szolgáltatásának köszönhetően már napi szinten értesülhetsz arról, ha egy, a keresési paramétereidnek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Ehhez nem kell mást tenned, mint Hirdetésfigyelő szolgáltatást beállítani, így soha nem maradsz majd le a legjobb ajánlatokról, melyek közt most panorámás rönkház is szerepel. Ha pedig az OtthonTérkép applikációt is letöltöd iOS-re vagy Androidra, akkor…

The post Árzuhanás! Mit szólnál egy rönkházhoz 15 millió kedvezménnyel? appeared first on Otthontérkép Magazin.