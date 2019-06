Ajándékmilliókból újíthatod fel az otthonod: pályázni sem kell, de nem árt sietni

Szakértők szerint most van a legideálisabb időszakban az, aki energetikai korszerűsítést szeretni végezni lakásán, házán. Azzal viszont mindenkinek tisztában kell lennie, hogy az ingatlaniparban durván megszaladtak az árak, még az 1-2 évvel korábbiakhoz képest is. Ez azonban a szakértők szerint nem szabad, hogy bárkinek is a kedvét szegje a beruházástól, hiszen egy teljes korszerűsítéssel a rezsiköltségek akár 60 százaléka is megspórolható. Megfelelő hosszú időtávon persze. Sőt, a matek még úgy is kijöhet, hogy ha hitelből finanszíroznánk részben vagy egészben a munkálatokat. Amiket egyébként, ha egyszerre nem akarunk sok pénzt költeni, szét is bonthatunk a következő sorrendben: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése.