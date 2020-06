Airbnb – még nagyobb bajban lesznek Budapesten

A legnagyobb ilyen szolgáltató nevéből csak Airbnb néven ismert rövid távú lakáskiadás szabályozási terveiről, a szállodahajók új kikötőjéről, és a magánszálláshelyek támogatásáról is beszél Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója legfrissebb podcastjában – írja Portfolio.hu

E szerint már régóta, 2017 óta megvannak a javaslatok a rövid távú lakáskiadás szabályozására, a dübörgő turizmus és a különböző szálláshelyek teljes foglaltsága miatt azonban átmenetileg békeidő volt; és megfértek egymás mellett a piacon a szállodák és a rövid távra kiadó magánszálláshelyek is. Most, hogy nehéz időszak elé néz főleg a budapesti turizmus, újraindult a nyomás a rövid távú lakáskiadások szabályozására. Most a Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is nyilatkozott a témában, (ő egyébként a kormány legújabb Gazdaságvédelmi Operatív Törzsének a tagja is) de már a járványhelyzet első heteiben is szó volt a szabályozás részleteiről:

Lényegében kivégeztetné az Airbnb-t a hazai szállodaipar

Kemény csörték jöhetnek, hiszen Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint a belföldi turizmus gyorsan visszatér, Budapesten viszont más a helyzet. Több intézkedést is fontolgatnak, ennek egyik része a rövid távú lakáskiadás szabályozására vonatkozik.

A Szállodaszövetség és a kormány felkérésére a Turisztikai Szövetség megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal és vizsgálja a rövid távú lakáskiadás lehetséges szabályozását.

Ebben a helyzetben, egészen biztos, hogy valamilyen módon a rövid távú lakáskiadást korlátozni kell.

További részletek:

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200626/szorul-a-hurok-az-airbnb-s-lakasok-korul-ez-lesz-a-kovetkezo-uber-438790