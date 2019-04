A pesti elit luxusélete: 700 milliós penthouse, 100 milliós garzon

Pörög az új építésű lakások piaca a fővárosban, 23,5 ezer lakóingatlant számlál a Budapesti Lakáspiaci Riport, viszont többségüket már el is adták, 7 ezernél is kevesebb ugyanis azon otthonok száma, amiken még rajta lóg az árcédula. A Pénzcentrum most a legeket gyűjtötte ki az összesítésből, mutatjuk a legdrágább-legolcsóbb, legnagyobb-legkisebb ingatlanokat, és sok egyéb érdekességet is.