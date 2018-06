A panelek vagy a tégla lakások drágulnak jobban?

Az elmúlt bő négy év áremelkedési trendje a lakótelepi lakások felől indult. Mivel a vásárlók fő motivációja a fellendülés első éveiben a befektetés volt, a legolcsóbb, de kiadással jól hasznosítható ingatlanokat keresték. A korábbi panelfelújítási programok, illetve a csökkenő rezsikiadások együttesen hatékonyan erodálták a lakótelepek rossz általános megítélését. Bár mára megfordult az arány, és a tranzakciók nagyobb felét a saját élethelyzet változása motiválja, továbbra is az olcsósága miatt korábban kedvelt befektetési célpont lakótelepi lakások drágulása a legnagyobb ütemű – derül ki a legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérképből. Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legnagyobb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS