A munkahelyi zaklatás és diszkrimináció sajnos még 2024-ben is súlyos probléma számos vállalatnál. Ezt bizonyítja a nemrég napvilágot látott Thyssenkrupp-botrány is, amely ismét ráirányította a figyelmet erre a kényes témára. De mi is történt pontosan, és milyen tanulságokat vonhatunk le az esetből? A Thyssenkrupp-botrány: áttörték a hallgatás falát A Telex részletes cikkben számolt be arról,…

The post A magyar Thyssenkrupp-botránytól a globális tanulságokig: nem egyedi eset, de okulhatunk belőle appeared first on Otthontérkép Magazin.