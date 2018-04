A jövőben már te is így veszed a lakásod

A technológiai fejlődés az ingatlanhirdetések világát sem kerülte el, ahol már eddig is nagy változások zajlottak, de az újdonságok megjelenése azóta sem hagyott alább. Az eladó tábla kihelyezése mellett már eddig is számos hirdetőoldal állt rendelkezésre, ahol különböző szempontok alapján célzottan kereshettük meg a számunkra ideális ingatlant vagy adhattunk fel hirdetést. Az utóbbi időben azonban itt is megindult a verseny a vizuális fejlesztésekben, új élményt adva az ingatlanok közti böngészésnek és a lakásvásárlásnak.