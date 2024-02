Ahogy a gazdasági ciklusok és a növekedés-visszaesés váltakozik, úgy hullámzik az is, hogy a cégek mennyire könnyen találják meg a szükséges új munkaerőt, és az emberek mennyire ragaszkodnak az állásukhoz. A nagy makrogazdasági ciklusok mellett az is megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedben új szempontok is előtérbe kerültek a munkáltatók vonzerejének értékelésében. A jelentkezők ma már…

The post A jó fizetés nem minden: ezek a tehetséges jelöltek elvárásai 2024-ben appeared first on Otthontérkép Magazin.