5 módja annak, hogy egy utazóláda az otthonunk része legyen

Egy utazóláda rengeteg mindenre jó lehet. Használhatjuk a belsejét vagy a tetejét is pakolásra, vagy ülőkét is készíthetünk belőle. Tetszés szerint le is festhetjük, és a rusztikus, indusztriális, kortárs, skandináv, vintage vagy akár az eklektikus otthonoknak is remek kiegészítője lehet.