10+1 dolog, amitől igazán bohém lesz a hálószobád

A boho stílus az utóbbi években különösen népszerűvé vált, és apránként gyűrűzött be otthonainkba, hiszen sok más stílussal is remekül párosítható. Persze berendezhetünk egy egész lakást vagy csak akár egy szobát is ebben a stílusban. A hálószoba például remek választás ebből a szempontból.