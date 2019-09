Zöldülés, digitalizáció és innováció az ingatlanpiacon is

Több mint 150 pályázat érkezett az ingatlanpiacot átformáló innovációkat is felvomnultató Energy Globe versenyre. A nyertesek közt pedig van klímasemleges szálloda, interaktív környezetvédelmi oktatóterem; közösségi kert; napelemes tetőcserép; és vízen úszó napelemcellákból álló energiatermelési kísérleti projekt is. Az E.ON Energy Globe verseny díjait most, hétfőn este adták át a Szépművészeti Múzeumban.

Az Energy Globe Award a fenntarthatóság és az energiahatékonyság rangos nemzetközi eseménye, amit 1999-es indulása óta ma már 182 országban – köztük Magyarországon – rendeznek meg. A győztesek bejutnak a nemzetközi döntőbe, amit az energiavilág „Oscar-díjaként” tartanak számon. Az idei hazai megmérettetésen az E.ON 6 kategóriában kereste az innovatív, fenntartható ötleteket. A szakmai zsűri által kiválasztott döntősök a leadott közönségszavazatok alapján nyerhették el a kategóriadíjakat.

Az „Egyéni kezdeményezés” kategóriában a pécsi Zöld Folt Közösségi Kert bizonyult a legjobbnak. Egy elhanyagolt, szemetes belvárosi foghíjtelket formáltak szép, és a közösség számára is hasznos területté. Azt mondják: a városi növénygondozás kikapcsol, összehoz, gondolkodtat és szórakoztat is egyben. Köznapivá tesz egy olyan cselekvést, ami a fenntarthatóságot segíti.

Az „Épület” kategória győztese az Irota EcoLodge névre hallgató klímasemleges üdülőhely a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Irotán, amit kizárólag használt, illetve újrahasznosított anyagokból építettek fel, napkollektorok állítják elő a melegvizet, az áramot napelemek termelik, és még az úszómedence is vegyszermentes, mivel a létesítmény saját víztározójában növények tisztítják a vizet. Mindezek mellett a WC-öblítés esővizes, a szennyvizet pedig baktériumokkal, áramfelhasználás nélkül kezelik.

A „Jövő generációja” kategóriában egy környezetvédelmi oktatóterem, a pécsi Öko-Kuckó hozta el a díjat. Ők játéktáblákon mutatják be a természet, az energia, a vásárlás-fogyasztás és a hulladék témáit. A kuckót óvodai csoportok, iskolai osztályok, fiatalok és családok látogatják. Családi délutánjaikon a gyermekek szüleikkel hulladékokból és a természet kincsestárából alkotnak közösen, valamint természetes anyagból készült, és környezetvédelmi témájú játékokat próbálhatnak ki.

A „Vállalat” kategória nyertese a Terrán GENERON napelemes tetőcserép. Különlegességét az adja, hogy a napcellákat olyan speciális módon integrálják az egyedi tetőcserepek felszínére, hogy azok megjelenése és felhelyezése szinte megegyezik a hagyományos tetőcserepekkel.

A napelemcellákkal dolgoztak az „Ötlet” kategória díjazottjai is. A SOL-ART névre hallgató úszó solar panel lényege, hogy a jelenleg is elérhető napelemeket egy olyan különleges bevonattal látják el, ami lehetővé teszi, hogy azok a vízen lebegjenek. Így akár elektromos hajók töltésére, kikötők energiaellátására is használhatók, de még életmentésre is: baj esetén a nyílt vízen áram segítségével a tengervizet ivóvízzé alakítja, továbbá GPS-jeleket küld a mentőcsónak hollétéről.

Az „Önkormányzat” kategória győztese, és egyben az átfogó nyertes Hernádszentandrás Község Önkormányzata lett. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község egy ökogazdálkodási rendszert alakított ki, amit BioSzentandrásnak neveztek el. Zöldségeket, gyümölcsöt, fűszernövényeket termesztenek, azokból szörpöket, lekvárt, aszalványokat állítanak elő, egyedi kézműves termékeket készítenek, erre épülő szolgáltatásokat alakítottak ki.

A gazdasági modellt az önkormányzat nonprofit kft-je és egy szociális szövetkezet működteti, így megélhetést is biztosít a helyi közösség hátrányos helyzetű tagjainak is. Bizonyára hasznos segítségükre lesz az a teljesen elektromos Nissan Leaf gépkocsi, amit fődíjként mostantól egy éven át használhatnak.

A gála alkalmából a Szépművészeti Múzeumba érkezett az élő művészlegenda, Michelangelo Pistoletto alkotása, „Az alma, amely ismét egész”. A Magyarországon most először látható hatalmas gyapjúalma a szimbóluma annak, hogy hogyan térhet vissza az emberiség a technika vívmányai segítségével ahhoz a paradicsomi állapothoz, amikor még harmóniában élt a természettel. A műalkotást október elejétől a nagyközönség is megtekintheti majd a Millenárison.

„A fenntarthatóság ma már kulcsfontosságú az üzleti sikerhez. Ezért is vagyok büszke arra, hogy Magyarországon építjük Európa legnagyobb tetőre szerelt naperőművét. A jövő innovatív megoldásainak megvalósításához partnerekre is szükség van: így kiemelten fontosnak tartom, hogy az E.ON Energy Globe Díjjal egy olyan nemzetközi platformhoz csatlakoztunk, amely több mint száz országban köti össze és inspirálja azokat, akik tenni akarnak az energia- és környezettudatos jövőért” – mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának tagja.

A díjátadó gála egyébként karbonsemleges és papírmentes volt. Hogyan? Úgy, hogy a vendéglátásból száműzték a műanyag palackokat és szívószálakat, az egyszer használatos eszközöket. A menüt szezonális alapanyagokból állították össze, legfeljebb 80 km-es körzetből beszerezve, hogy a szállítással se terheljék a környezetet. A gálára a meghívást, a regisztrációt, az eligazító táblákat, és a menükártyákat pedig digitális eszközökkel oldották meg.