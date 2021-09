Zöld energiára vált a CPI

A bérlők csökkenthetik az zöld, azaz ökológiai lábnyomukat, hiszen 2022-től a CPI Hungary az ingatlanportfóliója üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát kizárólag megújuló erőforrásból biztosítja majd, így egyrészt nagy lépést tesz a fenntartható épületüzemeltetés felé, másrészt a bérlőik is jelentős mértékben csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat.

A CPI Property Group a fenntartható fejlődés és a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény céljainak jegyében 2021 márciusában szigorította környezetvédelmi vállalásait. Többek között 2024-től már csak kizárólag megújuló forrásokból származó villamos áramot vásárol, illetve 2030-ra 30%-kal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Mivel jelenleg a cégcsoport energiapalettájának meghatározott része fosszilis tüzelőanyag-forrásokból származik, ezért a megújuló energiára való áttérés jelentős mértékben szolgálja a párizsi egyezmény céljait.

Ennek megfelelően a cégcsoport hazai tagja, a CPI Hungary számára is kiemelten fontos a környezettudatos üzemeltetés az ingatlanportfólió valamennyi épületében. Mivel azonban a vállalat zöldáram forrásai – így többek között a budapesti irodaportfólió tetőfelületének napelem-kapacitása – behatároltak, ezért a megújuló villamos energiát úgynevezett származási garancialevelekkel biztosítják 2022-től.

A származási garancia (nemzetközi megnevezéssel: guarantee of origin (GoO or GO), renewable energy certificate (RECS)) egy olyan forgalomképes elektronikus okirat, amely igazolja a felhasználó felé, hogy a villamos energia meghatározott mennyisége megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik.

A CPI Hungary 2022-től vízerőműből biztosítja a magyarországi ingatlanportfólió üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát, ezzel éves szinten 9 000 t CO2 kibocsájtás csökkentés érhető el. A megújuló energiát biztosító cég kiválasztása során a CPI Property Group nagy figyelmet fordított arra, hogy a Partner a tevékenységi területéről, vagyis a Visegrádi Négyek országaiból származzon.

„A CPI Hungary számára kiemelten fontos, hogy az ingatlanportfóliónkban minél nagyobb arányban hasznosítsunk megújuló energiát, ezzel is jelentősen csökkentve az épületeink ökológiai lábnyomát. Emellett nagy örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több bérlőnk kifejezetten igényli is, hogy biztosítsunk számukra zöld villamos energiát. A vállalatunk tudatos épület koncepciója, amely a bérlőket felelősségteljes és környezettudatos működésre ösztönzi, a zöld energiavásárlással új szintre lép” – mondta Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere.

Jelenleg a bérlők által felhasznált minden egyes kWh (kilowattóra) után 0,365 kg/kWh CO2 kibocsátással kell számolni, amely azonban a jövőben nullára is mérsékelhető, és így jelentősen csökkenthetik a szén-dioxid lábnyomukat, ha megújuló forrásból származó villamos energiát vásárolnak a mindennapi működésük során.