Vírus? Ugyan már! Itt pörgött rendesen a biznisz…

A JLL Projektmenedzsment részlege pörgött a vírus, a járvány dacára is, hiszen aktív időszakot zártak az év első felében: 3 különböző megbízás keretében több mint 6.000 négyzetméter fit-out iroda projekt átadása van mögöttük.

Eseménydúsan, mégis a tervezett átadásokat tartva, teltek el az elmúlt hónapok a JLL PDS (iroda-kialakítással foglalkozó) csapata számára – vírus ide, vírus oda… Három, beköltözésre kész iroda is átadásra került Budapesten, melyek közül kettő nagyszabású kialakítás bérlői projektmenedzsment keretében történt, mégpedig a Thermo Fisher Scientific és az Ericsson nemzetközi nagyvállalatok számára. A harmadik fit-out projekt bérbeadói megbízásban teljesült, mintegy 500 négyzetméteren a Residence I. irodaházban.

A Thermo Fisher Scientific szolgáltató központjának 3.000 négyzetméteres első fázisát a JLL projektmenedzserei már 2018-ban átadták. A teljes irodakialakítás további két ütemben történt, az újabb 1.800 és 1.200 négyzetméteres területeknek az Advance Tower II. irodaház ad otthont. A bővüléssel a Thermo Fisher Scientific lett az irodakomplexum legnagyobb bérlője, kényelmes munkakörnyezetet biztosítva dolgozóinak.

A 2018-ban átadott Ericsson House székház szomszédságában, az Infopark B épületében egy szintén nagyméretű terület fit-outja fejeződött be az Ericsson megbízásából, ahol 200 munkaállomás található. A 2.600 négyzetméteres irodaterülettel kiegészülve a vállalat hazai operációjának egy jelentős része történik egy helyszínen, a Rákóczi híd budai hídfőjének közelében.

A két nagyvállalat irodaprojektjében nem csak az a közös, hogy a kialakítást a JLL Projektmenedzsment részlege végezte, de mindegyik vállalat a JLL bérlőképviseleti szolgáltatásának segítségével találta meg a számára megfelelő épületet.

Dr. Onczay Gábor, a JLL Projektmenedzsment részlegének vezetője elmondta: „Szerencsés helyzetben voltunk, hogy a megbízásokat már az irodakereséstől kezdve lekövethettük, és olyan irodai környezetet alakítottunk ki, ami lehetővé tette a dinamikus növekedést is, ezzel saját munkánkat is előre tervezhetővé téve. Szeretném külön is kiemelni és megköszönni kollégáim kitartó munkáját az elmúlt hónapokban, akik személyes jelenlétükkel tették lehetővé a projektek határidőn belüli átadását és a tavaszi karantén ideje alatti finishben is alkalmazkodtak és kézben tartották a helyzetet szakmai tudásukkal.”