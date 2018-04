Virtuális és kiterjesztett valóság, te tudod mire jó? – Vigyázz nehogy lemaradj a jövőről!

A technológia fejlődése az ingatlanpiacon nem most okoz komoly változásokat, most mégis a piac szereplői sokkal többet beszélnek az ezzel kapcsolatos kihívásokról és lehetőségekről. Mitől más a mostani helyzet? Az ingatlanpiac most a megjelenő újdonságok egyik élenjárója, a változások gyorsak, és sokkal inkább felforgatják az eddigi megszokott gyakorlatokat. A PropTech számos ponton segíti a piacot, a virtuális szemüveg, a kiterjesztett valóság, a takarító robotok és egyéb robotikai megoldások ugyan egyelőre még futurisztikusnak tűnnek, de komoly lehetőséget tartogatnak a munkaerőhiány, a hatékony irodák, és vonzó lakások kialakításában.