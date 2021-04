Van ahol teljes gőzzel működik a bérbeadás

Közel 21 000 négyzetméternyi bérbeadás törtöént Budapesten IMMOFINANZ magyarországi portfóliójában az elmúlt időszakban. Ponosabban ennyi bérleti szerződéskötés- és hosszabbítás zárult sikeresen. Így jelenleg a vállalat legtöbb hazai irodaháza teljes bérbeadottsággal működik. A myhive irodaházak eddig is népszerűek voltak a bérlők körében, de az új myhive termékek még vonzóbb lehetőséget jelentenek a meglévő vagy leendő bérlőknek.

A myhive lényege, hogy nem szükséges hosszú távra elköteleződni, hiszen a bérelt irodaterület nagysága és a bérleti idő sokkal rugalmasabban változtathatók.

2021 első negyedévében Magyarországon az IMMOFINANZ tehát közel 5 000 négyzetméteren kötött új szerződést, és 16 000 négyzetméteren pedig meglévő bérleti szerződéseket hosszabbított a budapesti irodaházaiban. Az összesen 21 000 négyzetméterre vonatkozó sikeres szerződéskötések egyik fontos tényezője, hogy a vállalat rendszeresen felméri a bérlői igényeket és visszajelzéseik alapján folyamatosan új szolgáltatásokat vezet be az ügyfelek további kényelmét szolgálva.

A bérlők maximálisan elégedettek a myhive adta plusz szolgáltatásokkal és kényelmi funkciókkal. A vállalat a járvány során minden támogatást és intézkedést megtett annak érdekében, hogy az irodaépületek üzemeltetése a bérlők részére zökkenőmentesen folytatódjon.

A myhive Thirteen | Globe irodaház fő – állami szférában működő – bérlője közel 11 500 négyzetméteren hosszabította meg bérleti szerződését. A myhive Greenpoint 7 irodaház egy fejlesztő céggel bővült, ugyanitt egy – állami szektorban működő – meglévő ügyfél 3 000 négyzetméteren hosszabbított. Mindkét myhive épület bérbeadottsága 100%-os lett. A Dél-Pesten található Office Campus két meglévő bérlője szintén szerződést hosszabbított közel 1 500 négyzetméteren.

Az elmúlt hónapban a myhive Haller Gardens irodaházat több új bérlő is székhelyéül választotta, ezzel összesen 4 500 négyzetméterrel növekedett a bérbeadott területek nagysága. A különböző területen működő – pl. gyógyszerészeti, élelmiszercsomagolással vagy járműgyártással foglalkozó – cégek a teljesen megújuló irodaépületet a látványterveknek, illetve a bérlői igényekhez alkalmazkodó új myhive szolgáltatásoknak köszönhetően választották ki.

„A rendkívül rugalmas irodakoncepciónk maximálisan igazítható az ügyfelek igényeihez. Bérlőink akár havonta is eldönthetik, hogy növelni vagy csökkenteni akarják-e a bérelt irodaterületet. Emellett a bérleti idő is rugalmasabb, akár egyetlen napra vagy hónapra is lehet íróasztalt bérelni” – mondta Nagy Viktor a vállalat magyarországi működésért felelős vezetője.

“Ezekkel a megoldásokkal az induló vállalkozások és a szabadúszók is megtalálhatják az ideális irodájukat, miközben minden olyan szolgáltatást is megkapnak, amelyet eddig csak nagyobb cégek élvezhettek az irodaházakban” – tette hozzá.

A bérlőkkel való kapcsolattartást támogató myhive app által mostantól lehetőség lesz az új myhive-szolgáltatásokat még egyszerűbben igénybe venni: irodaterületek, tárgyalótermek, vendégparkolók spontán foglalására, valamint ételrendelésre és fizetésre is.