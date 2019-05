A Futureal eladja a tavaly átadott Advance Towert az Erste Ingatlan Alapnak. Ugyanis megállapodott a Futureal-csoport és az Erste Ingatlan Alap a Váci úti irodafolyóson megépült Advance Tower irodaház értékesítéséről. A hazai piacon elsőként cserél tulajdonost olyan WELL-előminősítésű irodaépület, amelynek megoldásai a dolgozók egészségére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A Futureal cégcsoport fejlesztésében megvalósult komplexum első ütemét vásárolta most meg az ingatlanalap, a második fázis pedig határidős ügylet keretében kerülhet a portfóliójába.

Az Advance Tower első ütemébe már tavaly beköltöztek a bérlők, ahol a cégek összesen több mint 1400 munkatárssal kezdték meg működésüket. A 8 szintes, ’A’ kategóriás irodaházban olyan meghatározó vállalatok képviseltetik magukat, minta KPMG Global Services tanácsadó társaság és a Thermo Fisher Scientific, a világ vezető vállalata a tudomány szolgálatában. Az irodakomplexum közel 8000 négyzetméteres bérbeadható területtel rendelkező második fázisa 20 000 négyzetméteresre bővíti az épületegyüttest. Az új épületrészt várhatóan 2019 második felében adják át. Az Advance Tower első ütemének értékesítését érintő tranzakció már áprilisban lezárult, a második fázis megvásárlására pedig előszerződést kötöttek a felek.

A BREEAM-tanúsítvánnyal is rendelkező Advance Tower mindkét ütemét a WELL Building Standard (WELL) minősítésének megfelelően tervezték és üzemeltetik a jövőben. Európában elsőként, a Futureal-csoport három nagyszabású magyarországi irodaprojektje egyszerre szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését. A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A washingtoni székhelyű International WELL Building Institute az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján.

„A jelenlegi adásvétellel már a második sikeres tranzakciót valósítjuk meg az Erste Befektetési Alappal. A Váci úton magasodó Vision Towers és az Advance Tower megvásárlása bizonyítja a Futureal-csoport fejlesztéseinek magas minőségét, amit a jövőben is garantálunk partnereink számára. A Futureal-csoport elkötelezte magát, hogy az összes jövőbeni irodaépület-fejlesztését a WELL irányelvei szerint valósítja meg, hiszen a környezettudatosság részeként az épülethasználók egészségét az egyik legfontosabb tényezőnek kell tekinteni a tervezés során” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

„A most megkötött megállapodás egy, már kipróbált és kiválóan működő szakmai kapcsolat újabb állomása, amellyel tovább erősítjük egyedülálló ingatlan-portfóliónkat. Az Advance Tower által nyújtott jövőbe mutató megoldások és a nemzetközi bérlői összetétel biztosítja számunkra az innovációt és stabilitást a hosszú távú növekedéshez” – hangsúlyozta Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke.