Újabb “nagybevásárlás” a Corvin-negyedben

Magyarország eddigi legnagyobb irodapiaci tranzakciója keretében a Corvin Sétány ötödik irodaépületét is értékesítette a Futureal-csoport az OTP ingatlanalapjai számára.

Az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap vette meg a Corvin Technology Park irodaházat a cégcsoporttól. A tulajdonosváltással közel 100 000 négyzetméter irodaterületre bővül az OTP Ingatlan Befektetetési Alapkezelő által kezelt ingatlanok portfóliója a Corvin Sétányon.

Az összesen 27 300 négyzetméteres Corvin Technology Park irodaház a Corvin Sétány keleti oldalán, a Nokia Skypark közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap tulajdonába kerülő épület első üteme 14 300 négyzetméter, a második 13 000 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkezik. A komplexum második ütemének átadása idén novemberben várható. Az első ütem értékesítése lezárult, a második fázis megvásárlásáról pedig adásvételi szerződést kötöttek a felek.

„A jövőbe mutató Corvin Technology Park értékesítése újabb bizonyítéka annak, hogy a Corvin Sétányon megvalósuló egyedülálló Futureal-irodafejlesztések hosszú távon is értékálló befektetést jelentenek partnereinknek. A jelenlegi tranzakcióval tovább erősítjük az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alappal kialakított szilárd együttműködést” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 2017-ben indította el „A” kategóriás ingatlanokra koncentráló OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alapját. Az Alap korábban a 25 000 négyzetméter alapterületű Skypark irodaházzal bővítette portfólióját, amelyet szintén a Futureal-csoport épített, a Corvin Sétányt keletről határoló épülettömb első elemeként. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2018 novemberében vásárolta meg a sétány már korábban felépült irodaházait, így a Corvin One, a Corvin Towers és a Corvin Corner épületeket.

„A Corvin-negyed kétségtelenül egy dinamikusan fejlődő városrész Budapest belvárosa közelében. Épp ezért fordítunk kiemelt figyelmet a területre. A tavaly novemberi tranzakciót követően most újabb nagy értékű szerződést kötöttünk. A Corvin Technology Park prémium kategóriájú épülete az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap portfoliójába tartozik mostantól” – nyilatkozta a tranzakció kapcsán Dr. Tóth Nándor, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.

A Corvin Technology Parkkal kiegészülve az ’A’ kategóriás irodaépületek összterülete a Corvin Sétányon hamarosan már meghaladja a 100 000 négyzetméteres bruttó területet.

Schlosser Alexa, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Akvizíciók és Asset menedzsment területének igazgatója szerint ismét egy olyan „A” kategóriás modern irodaház került az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap tulajdonába, amely magas bérbeadottsága, stabil jövedelemtermelő képessége révén kiváló és értékálló befektetési lehetőséget jelent. Tulajdonságainak köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alap ingatlanportfoliójába. Az irodaház központi lokációja, jó megközelíthetősége, valamint a Corvin-negyedben elérhető szolgáltatások sokrétűsége magas infrastrukturális hátteret jelentenek a bérlők számára.

A Corvin Technology Parkot a digitális korszak elvárásainak megfelelően tervezték. Az irodakomplexum megfelel a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek, de építésénél nagy hangsúlyt fektetnek a zöld környezet kialakítására is. Ennek jegyében az épület földszintjén belső kertet, legfelső szintjén pedig tetőteraszt alakítanak ki. Emellett hővisszanyerő gépészeti rendszerrel, biciklitárolókkal, zuhanyzókkal, víztakarékos szaniterekkel, valamint elektromosautó-töltőkkel is felszerelik. Az épület tervezésénél kiemelt figyelmet kapott a technológiai vállalatok számára meghatározó magasabb elektromos kapacitás, és a biztonságos áramellátás is.