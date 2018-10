Újabb irodaház lett kész a Soroksári úton

Átadták a Skanska legújabb fejlesztését, a Mill Park irodaház komplexumot. Ez a svéd cég nyolcadik magyarországi fejlesztése. Az irodaház területének 90 százalékára már megkötötték a bérleti szerződéseket.

A LEED Gold minősítésű 36000 négyzetméter bruttó bérbe adható területtel rendelkező komplexum a földszinten kívül hét szintből valamint 538 férőhelyes háromszintes mélygarázsból áll. A Skanska fejlesztette új irodaház 90 százalékát több különböző bérlő veszi igénybe. Többek között az IT Services Hungary is itt rendezte be székhelyét.

“A projekt egyik legfontosabb része az 5500 négyzetméteres kert. Szép valamint pihentető látvány és az embereknek sokféle szabadtéri lehetőséget biztosít az innovatív és hatékony munkavégzéshez.” – mondta Marcin Łapiński, a Skanska Magyarország Ingatlan Kft. ügyvezető igazgatója.

A tágas zöld területen kültéri fitneszgépek, asztali foci, pingpong és hinták is találhatók. A munkába kerékpárral érkezőknek pedig kényelmes lehetőségek – biciklitárolók, zuhanyzók és zárható szekrények – biztosítottak.