Új székháza lesz az RTL Magyarországnak

Új székházba költözik az RTL Magyarország: a WING fejleszti az RTL új központját. Ugyanis hosszú távú bérleti szerződést kötött a WING és az RTL Services Kft., a Magyar RTL Televízió Zrt. szolgáltató cége az újjászülető Liget Center és a Liget Auditórium irodaházak közel kilencezer négyzetméter alapterületű épületegyüttesére.

A Városligettel szemben, történelmi környezetben történő, teljesen a bérlő igényeire szabott műemléki felújítás, valamint fejlesztés eredményeként tehát 2024-re kialakuló épület komplexumba költözik az RTL Magyarország központja és hírstúdiói.

Ezzel modern, belvárosi irodaházba költözik az RTL Magyarország, amely fő bázisként funkcionál majd az ország piacvezető médiavállalatának valamennyi dolgozója számára. Az új székház nem mindennapi belső kialakítása számos lényeges szempont figyelembevételével zajlik. A vállalat hosszútávon hibrid munkavégzésre rendezkedik be, melynek során a kollégák az irodában töltött munkanapok mellett otthonukból is dolgoznak.

Az irodaépület kialakítása így nem csupán a legújabb trendeknek megfelelően zajlik majd; a vírushelyzet után levont tapasztalatok alapján, az átalakult igényekhez és az új munkafolyamatok sajátosságaihoz igazodva egy teljes mértékben modern munkakörnyezet kerül kialakításra open office jelleggel, a különböző részlegek számára dedikált, de jól elkülöníthető területekkel, shared desk rendszerrel.

Régi és új találkozása

A korábbi tradicionális irodai környezetet egy sokkal aktívabb és rugalmasabb funkcionális tér váltja majd, amely a Liget Center műemlék épületének értékmegőrzésével egyidejűleg jön létre a 2024 közepére tervezett költözést megelőzően. Ezen felül, igényeire szabott, teljeskörű műemléki felújítás után modern, A+ kategóriás média komplexummá alakul át a Városligeti fasorra néző Liget Auditórium épülete, amelyben az RTL Magyarország hírigazgatósága és a hírstúdiók kapnak helyet. Ugyanakkor a szórakoztató műsorok nagystúdiói más helyszínen kerülnek majd kialakításra. Ugyanitt kávézóként újul meg a hajdani kongresszusi épület patinás büfé terme, valamint a tervek szerint a Reggeli című magazinműsort is innen sugározzák majd. A Liget Center irodaépület Dózsa György út felé tájolt földszintjén közösségi teret, kávézót, továbbá úgy nevezett, Experience Centert és Visitor Lounge-ot hoz létre a fejlesztő, amelyek a vendégek és üzleti partnerek számára nyújtanak majd lehetőséget találkozók és bemutatók bonyolítására, illetve a kényelmes várakozásra.

A költözés előkészítésének első fázisában az RTL Magyarország jelenlegi székházában az új térkoncepciók tesztelése történik a munkatársak bevonásával. A visszajelzések alapján három építész stúdió munkája közül választja majd ki a vállalat az új székház belsőépítészeti kivitelezőjét.

Újra életre kel a tekintélyes épületegyüttes

A Liget Center és a Liget Auditórium 1948 és 1950 között Perczel Károly, Perényi Imre, Preisich Gábor, Gádoros Lajos és Szrogh György tervei alapján épült, az átadás után pedig a Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) székházaként szolgált, majd a rendszerváltást követően a Liget Center épületet Erick van Egeraat stúdiója tervezte át bérelhető irodaházzá. Az Auditórium épülete az 1980-as évek óta kihasználatlanul állt, az állapota jelentősen leromlott, ezért is döntött az új tulajdonos-fejlesztő a WING a Liget Center átalakítása és az Auditórium épület teljesen új funkcióval ellátott életre keltése mellett.

„ Vezető ingatlanvállalkozásként küldetésünk a Budapest arculatát meghatározó magyar építészeti örökség megőrzése, és új, gazdasági- és közösségi szempontból egyaránt hasznos funkcióval való megtöltése. Ezért is kiemelt fontosságú számunkra, hogy az elhanyagolt, de potenciált hordozó épületeket új életre keltsük – ilyen a Liget Center és Auditórium is. A WING egyedülálló tapasztalattal rendelkezik az egyéni igényeket teljeskörűen kiszolgáló, komplex ingatlanfejlesztések területén és ez mára az alaptevékenységünk részévé vált. A WING vezető vállalatok partnere, azok nemzetközi szintű ingatlanigényére nyújt hosszú távon megoldást. A vállalat nevéhez számos székház és komplexum fejlesztése kötődik, többek között az ország legmodernebb és legnagyobb irodaháza, a Magyar Telekom székháza, valamint az Ericsson és a Siemens-evosoft Duna-parti székháza is. ” – mondta Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója.

A WING a magyar irodapiac meghatározó szereplője, amely számos műemléki felújítást is véghez vitt – úgy, mint a Máriássy Ház, a Millenáris Irodaház, vagy az Andrássy út 66 szám alatti irodaház-, a jól ismert, modern irodaházprojektjei mellett, melyeket a Magyar Telekom, az Ericsson, a Siemens-evosoft, az E.ON, a GE Oil&Gas, az MTV, az Allianz, az EU vagy a Philip Morris vállalatok részére valósított meg.

„Az RTL Magyarország Budapest belvárosának egyik leggyorsabban fejlődő részébe, egy műemléki, de a modern igényeknek mindenben megfelelő irodaházba költözik 2024-ben. Mindez nemcsak azt jelenti, hogy modern médiavállalatként és technológiai cégként egyre nagyobb figyelmet fordítunk a hibrid munkavégzéshez szükséges korszerű munkaterek kialakítására, de egyben szimbóluma is az RTL elköteleződésének: hosszútávon, a hazai hagyományokra építve, de mindenkor a legmodernebb eszközökkel szeretnénk jelen lenni a magyar piacon” – mondta Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója.

A Városliget adta lehetőségek kihasználása

A megújuló Városliget a következő fontos turisztikai és üzleti negyede lehet Budapestnek. Az épületegyüttes a Dózsa György út és Városliget fasor által határolt saroktelken található, szemben az új Néprajzi Múzeum épületével. Az épület a belvárosban, mégis nyugodt zöld környezetben helyezkedik el – a Kisföldalattival, illetve számos buszjárattal és trolival könnyen elérhető a város szinte bármelyik pontjából, és közel esik a Nyugati és Keleti pályaudvarokhoz is. A közelben élelmiszerboltok, bankok, ATM, gyógyszertár és éttermek is megtalálhatók, valamint az épület szomszédságában található Városliget sportolási és rekreációs lehetőséget is biztosít az épület leendő dolgozói számára.

A fejlesztés főtervezője a 2005-ben alapított TIBA Építész Stúdió, a szerződéskötés menete során a bérlőt a Colliers Magyarország Kft. nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég és a CMS Budapest ügyvédi iroda, a bérbeadót pedig a DLA Piper ügyvédi iroda képviselte.

„A bérlőképviseleti és munkatér tanácsadási feladataink ellátása során kiemelten fontos volt egy olyan új munkatér koncepció kialakítása mely ösztönzi a kollaborációt és a kreatív munkavégzést az RTL Magyarország munkavállalói számára és már támaszkodik a pandémia során gyűjtött remote working tapasztalatokra is. E koncepció megvalósításához a Liget Center és Auditórium épületegyüttese ideális megoldásnak bizonyult. A tárgyalások során a WING az elejétől kezdve teljesértékű partner volt a bérlői szempontok teljesítésében, így biztosak vagyunk benne, hogy az RTL Magyarország minden egyes dolgozója örömmel fogja birtokba venni új irodaházát 2024 közepén”– mondta Ecsődi Miklós, a Colliers International iroda bérbeadási üzletágának igazgatója.

A WING nem mellesleg a magyar ingatlanpiac vezető ingatlanfejlesztő és befektető cége, emellett jelentős régiós ingatlanpiaci szereplő. A vállalat 1999-es alapítása óta eltelt több mint 20 év alatt 1 millió négyzetméternyi ingatlant fejlesztett Magyarországon. A WING a hazai ingatlanpiac minden szegmensében aktív: az irodafejlesztéseken kívül portfóliójának részét képezik az ipari, a kereskedelmi, a szállodai, valamint a lakóingatlan projektek. Vezető nagyvállalatok partnereként, azok nemzetközi szintű ingatlanigényére nyújt hosszú távon megoldást. Magyarország egyik legnagyobb magántulajdonban lévő ingatlanvállalkozásaként világszínvonalú épületeket valósít meg, Budapest arculatát meghatározó projekteket fejleszt. Kiemelt célja, hogy az épületek környezettudatosan, a dolgozók jóllétét,egészségének megőrzéséttámogatvavalósuljanak meg. A fejlesztések során az energiahatékony működés, a környezettudatos anyaghasználat, a tudatos vízfelhasználás, az optimalizált világítás, a környezettudatos gépészeti technológiák- éshulladékkezelés képviselik a fő irányzatot.

A vállalat legutóbbi fejlesztései között található az ország legmodernebb és legnagyobb egy épülettömbben megvalósult irodaháza, a Magyar Telekom és a T-Systems új székháza, az Ericsson és a Siemens-evosoft Duna-parti székháza, valamint a Kassák Residence és a Metropolitan Garden lakóparkok. Fejlesztés alatt állnak az Eurocenter Bevásárlóközpont, a Liberty Irodaház, a BB Hotel, és a Kassák Passage, Park West I-II és Le Jardin lakóprojektek. A cég már felépült fejlesztései közé tartoznak többek között az ibis Styles Budapest Airport Hotel, a Wizz Air oktató központ, a Skylight CITY irodaház, az E.ON székház, a Studium Irodaház, az Átrium Park, az MTV új székháza és gyártóbázisa, az Allianz székháza, a cég saját székháza, a Máriássy Ház, és a Millenáris Parkban található három irodaház. Ipari parkok, úgymint az East Gate Business Park és a Login Business Park; illetve kereskedelmi fejlesztések, mint a Mom Park, valamint Magyarország első környezettudatos bevásárlóközpontja, a budai Hegyvidék Bevásárlóközpont vagy az egri Agria Park.

A WING a Közép-Kelet-európi ingatlanpiacon is jelentős szerepet tölt be. Többségi tulajdonában áll Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalata a Varsói Értékpapír Tőzsdén jegyzett ECHO Investment. Emellett a WING tulajdonában áll két irodaház Szófiában, Bulgáriában.