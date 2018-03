Tópark-irodák: Viszlát pesti dugók! Szervusz kényelem!

Az év végéig átadják a törökbálinti Tópark komplexum első iroda tömbjét. Növekvőben van az érdeklődés a potenciális bérlők körében. Mutatjuk, miért!

Dehogy van távol Törökbálinton a Tópark miniváros! Az Etele téri csomóponttól autóval nyolc perc, a Tópark Expressz kék buszával (és BKK bérlettel) meg negyedóra lesz. Ráadásul az irodai dolgozók mindig a forgalommal ellentétes irányba suhannak majd az év végtől, amikor átadják az 55 ezer négyzetméteres irodakomplexum első ütemét, mintegy 15 ezer négyzetméternyi korszerű munkahelyet.

A jó megközelíthetőséghez gyorsan hozzátesszük, hogy már zajlik az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig, onnan lehet majd a gyorsbusszal eljutni az irodákhoz. Az autósok életét az is megkönnyíti, hogy kész a külön autópálya lehajtó, ami direkt a Tóparkhoz visz és több ezer parkolóhely közül válogathatnak majd.

Az irodapiacon ma már kötelező lecke, hogy olyan környezetet alakítsanak ki, ahová szívesen járnak az emberek dolgozni. Egy mai fiatal – de még a középkorúak is – nem csupán a fizetés alapján dönt, ha munkahelyet keres. Nagyon megnézi, hogy vannak-e szolgáltatások az épületben vagy a közvetlen közelben, lehet-e kikapcsolódni ott, szép zöldben, tágas terekben élni és dolgozni az épületen belül és kívül.

Mindez megvan a Tópark irodáinál, hiszen egyedülálló adottság, hogy egy hatalmas tó van a szomszédban. Itt nem egyetlen hatalmas beton tömbben kell tölteni a napi 8-10 órát, mint a legtöbb irodai helyszínen, hanem eleve több kisebb épületet emelnek.

Nap közben vagy munka után a fitnesz terem és egy futópálya is rendelkezésre áll. Étel-italban nem lesz hiány, hiszen közel 15 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi területet alakítanak ki hangulatos éttermekkel, boltokkal, szolgáltató egységekkel – ezekre már jelentős az érdeklődés. A kisgyermekes munkavállalóknak nem kell aggódni: két óvoda is létesül, lesz gyógyszertár, bank és más fontos üzlet.

A kisebb cégekre is számítanak, szintenként 1-2 ezer négyzetmétert lehet bérelni, ami 400-500 négyzetméteres területekre osztva is bérelhető, akár későbbi bővülési opciót is kikötve. Egyébként a második ütemben több mint 40 ezer négyzetméternyi iroda készül el, vagyis egészen biztos, hogy hosszú távon rugalmasan kiszolgálhatják a bérlők változó területigényét. A belső terek jól variálhatók és a környezetvédelem szempontjából kiemelkedő műszaki megoldások is ezt segítik.

Úgy tudjuk, hogy több már több cég érdeklődik, ezek 1500-5000 m2 közötti területet vennének bérbe. Nem meglepő, hogy jellemzően Budaörsön, Törökbálinton és Biatorbágyon és Budapest XI. kerületében működő vállalkozásokról van szó, ezek a jelenlegi irodájuk helyett igazi „A” kategóriás irodát keresnek. Érdekes, hogy ezeken kívül van olyan nagy bérlőjelölt is, aki mostani, Váci úti helyszínével veti össze a Tóparkot. Az első bérlőkkel már megkötötték a szerződéseket de ezek részletei még nem hozhatók nyilvánosságra. A kínált területek a havi 10,9 és 13,5 euró közötti bérleti díj-sávba esnek, ami nagyon versenyképes.

A cikk megjelenését támogatta a Tópark fejlesztője, az Útnet Építő Kft.