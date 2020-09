A Világörökséghez tartozó városrészben található több mint 100 éves szecessziós stílusú Dayka-villa született újjá.

Több mint másfél milliárd forintból megújult és high-tech funkciókkal bővült a fővárosi Diplomata-negyedben található OK Oktatási és Innovációs Központ. Az OTP Fáy András Alapítvány Benczúr utcai székhelye az örökségvédelem jegyében a különleges szecessziós-stílusú építészeti értékeket megőrizve, a múlt hagyományait ötvözi a minden igényt kielégítő csúcstechnológiával és modern belsőépítészeti megoldásokkal.

A felújított villaépület kertjében „a haza mindenesének” nevezett Fáy András nemrégiben leleplezett zsáner bronzszobra mellé leülhetnek a látogatók, és akár szelfizhetnek is a reformkori államférfi szoborba öntött alakjával, amely szintén a múlt és a jelen találkozását szimbolizálja.

Kormányzati támogatásnak is köszönhetően a magyar szecessziós építészet egyik kiemelkedő remekműve újulhatott meg több mint 1,5 milliárd forintos beruházás keretében a budapesti Benczúr utcában. Az eredetileg 1913-ban átadott Dayka-villa a Könyves Kálmán körúti Tündérpalotát is megálmodó Kőrössy Albert Kálmán építész utolsó saját tervezésű épülete, amit Dayka Balázs énekes, színész és felesége megrendelésére épített.

Eddig 120 ezren vettek részt az ingyenes élményalapú oktatásban

Az épületben 2012 óta működik az OK Oktatási és Innovációs Központ, amely gyökeresen újszerű formában és tartalommal nyújt ingyenes pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningeket általános és középiskolásoknak, valamint az elmúlt években már felnőtteknek is. A programot az OTP Fáy András Alapítvány hívta életre és üzemelteti. Indulása óta összesen mintegy 120 ezren vehettek részt a képzéseken, amelynek sikerét az is jól jelzi, hogy a know-how és a speciális oktatási tartalom iránt jelentős érdeklődés mutatkozik a világ minden tájáról Finnországtól Szingapúrig.

A múlt tisztelete: az elsődleges szempont az értékmegőrzés volt

A több mint 100 éves villaépület másfél évig tartó rekonstrukciója során az Alapítvány az örökségvédelem jegyében kiemelt figyelmet fordított arra, hogy annak egyes szecessziós jellegzetességei, építészeti megoldásai, díszelemei az eredeti állapotukban maradjanak meg továbbra is az utókornak.

Ilyen például a villa egyik legimpozánsabb része, az első emeleti erkély, amelyet egy férfi – Atlasz – és egy női alak – Kariatida – tart egy maszkos díszítésű konzolon állva, de ugyancsak nagy műgonddal állították helyre az első emeleten található sárkányokkal díszített kandallót, és az eredeti kovácsoltvas korlátokat és a kerítést is.

Innovatív szemlélet: AR/VR szoba, robotok, high-tech kiállítótér

Az intézmény ugyanakkor Fáy András, a reformkori államférfi szellemiségének megfelelően a hagyományok megőrzése és tisztelete mellett, a legmodernebb vívmányokat és oktatási technológiákat alkalmazva, új képzési és közösségi helyiségekkel, külön kialakított virtuális- és kiterjesztett valóság szobákkal, az oktatást segítő robotokkal és egy Európában is egyedülálló audiovizuális kiállítótérrel – amelyhez hasonló működik az Abu-Dhabi Louvre múzeumban – várja a fiatalokat, tanáraikat és a tanulni vágyó felnőtteket. Természetesen jelen helyzetben a járványügyi előírások szigorú betartása és betartatása mellett.

A Központ a külső megújulás mellett funkciójában is bővült, hiszen a tananyagfejlesztés és oktatás mellett a jövőben tudományos és kulturális workshopok, kiállítások, innováció-célú események helyszíne is lesz.

Bronzba öntött innováció

A felújtás során az Alapítvány nem csak az épület értékeit igyekezett megőrizni, de újat is teremtett. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár megalapítója, Fáy András tiszteletére készíttetett egy korhű zsánerszobrot, amely az épület kertjében kapott helyet. Az alkotó, Meszlényi Molnár János szobrászművész a szobor leleplezésekor kiemelte a kortársai által „a haza mindenesének” nevezett Fáy András által képviselt értékeket: a hagyományok tiszteletét, a közösség és az újító megoldások felé való nyitottságot.

Ezt a nyitottságot jelképezi a szobor elhelyezése is, hiszen az ülő férfialak egy asztalra támaszkodik, amely mellett szék áll, ahová minden látogató leülhet, hogy pár percre átélje a múlt, jelen és jövő összekapcsolódását, vagy akár, csak hogy szelfizzen vele.