A hazai ingatlanpiacon húsz éve jelenlévő S IMMO Hungary négy, prémium irodaépületében a közelmúltban összesen több, mint 2100 m² bérbeadására került sor. A bérlők között olyan vállalatok vannak, mint a Pepco és a nemzetközi kormányzati tanácsadással foglalkozó Acasus Europe.

2110 m²-en köszönthet új bérlőket az S IMMO Hungary négy épülete, a Pódium, a Buda Center, a Blue Cube, valamint a City Center. Az S IMMO Budapesten több, mint két évtizede foglalkozik „future-proof”, hatékonyan üzemeltethető és kiváló lokációjú irodaépületek felújításával és bérbeadásával.

“Természetesen mi is érzékeljük azokat a tendenciákat, a területek zsugorodását és a flexibilitásra való megnövekedett igényt, amelyek a jelenlegi gazdasági környezetben a piacot jellemzik. A bérlők sokkal óvatosabbak lettek, egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a szükségesnél kisebb területet vesznek bérbe a futamidő kezdetén, és a szerződésben igyekeznek biztosítani maguknak a későbbi expanziót például előbérleti joggal vagy akár portfólión belüli relokációval.

Épületeink folyamatos korszerűsítése és a sokat emlegetett ESG szempontok melletti elköteleződésünkön túl kiemelten fontos az a hozzáállás, ahogy a bérlőinket kezeljük függetlenül attól, hogy 100 m2-t vagy 3000 m2-t adunk bérbe. Nagyszerű visszacsatolás, amikor még a kiköltöző bérlők is úgy búcsúznak, hogy ha csak tehetik visszatérnek épületeinkbe és mindenki mást is erre fognak bíztatni a jövőben, aki irodát keres” – emelte ki Baráth Barbara, az S IMMO Magyarország Portfólió menedzsere.

A CBRE 2021-es Corporate Responsibility Reportja szerint az irodaterek bérlőinek fókusza a világjárványt követő gazdasági helyzetben áthelyeződött a munkavállalók megtartására, valamint a 2030-as fenntarthatósági célok elérésére. A bérelhető irodaterek iránti kereslet javul, a prémium pedig egyre inkább a zöld szinonimájává válik. A bérlők olyan, „A” kategóriás irodatereket részesítenek előnyben, amelyek kiemelten kezelik a dolgozók szellemi és szociális jólétét és a hatékony, együttműködésen alapuló munkafolyamatokat segítő tereket.

Ahogy az ESG szempontok (Environmental, Social, Governance) egyre nagyobb súllyal szerepelnek a bérbeadásokban, annál nagyobb a LEED és BREEAM minősítések jelentősége is a hosszútávú bérleti szerződések aláírásakor. Az S IMMO Hungary hosszútávú céljai között kiemelt helyen szerepel a teljes budapesti ingatlanportfóliójának zöld minősítése. Az új bérlőkkel bővülő Buda Center, Pódium és Blue Cube irodaházak jelenleg BREEAM In Use Very Good minősítéssel rendelkeznek Asset Performance területén. A Blue Cube ezen túl BREEAM In Use Excellent tanúsítványt is kapott Building Management kategóriában.

A természetes fényben bővelkedő Buda Center 330m²-es, saját körpanorámás terasszal rendelkező irodájába költözik be a svájci hátterű Acasus Europe. “Az Acasus 2013 óta tanácsadó cégként segíti Afrika, Ázsia és Dél-Amerika kormányzati szektorát átfogó egészségügyi és oktatási reformok végrehajtásában. Cégünk számára kiemelten fontos, hogy a kollégák is fenntartható, élhető irodaterekben dolgozzanak, amelyek az ESG szempontoknak megfelelően támogatják a fenntartható munkakörülményeket.” – mutatott rá az Acasus Europe magyarországi képviselője.

A Blue Cube irodaház (nyitóképünkön) 410 m²-en köszönthet új, ingatlankezeléssel foglalkozó bérlőt az épületben. A Pódium irodaház földszintjén 370 m²-en bérelt területet a PEPCO Hungary Kft. “Idén ősszel a PEPCO harmincadik üzletét nyitja meg a Pódium üzletházban. A vásárlóinknak hosszútávon megbízható, könnyen megközelíthető üzletekkel kell kiszolgálnunk, számunkra ezért a lokáció volt a legfontosabb szempont az irodaház kiválasztása során” – emelte ki a Pepco magyarországi képviselete.

A City Center irodaházában (lentebbi kép) közel 1000 m²-re írtak alá bérleti szerződést összesen hét bérlővel olyan területekről, mint az orvos-esztétika, a pénzügyi tanácsadás és a média. A City Center új bérlőinek sorát gazdagítja egy független, nemzetközi szervezet az az ITA Sport, amely doppingellenes programokat valósít meg nemzetközi sportszövetségek és rendezvények számára.